Путин обсудил с участниками СВО условия программы «Время героев»

МОСКВА, 3 декабря, ФедералПресс. Во время своего визита на медицинское предприятие АО «ЦИТО» президент России Владимир Путин пообщался с военнослужащими, которые проходят лечение и реабилитацию в этом медкомплексе.
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