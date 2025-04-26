Русская весна
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Русская весна

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Военные КНДР, действуя плечом к плечу с российскими бойцами в Курской области, показали стойкость и героизм, — Герасимов (ВИДЕО)

Военные КНДР, действуя плечом к плечу с российскими бойцами в Курской области, показали стойкость и героизм, — Герасимов (ВИДЕО)

Военные КНДР, действуя плечом к плечу с российскими бойцами в Курской области, показали стойкость и героизм, заявил начальник Генерального штаба Герасимов.

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Комментарии
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ЮВ
Юрий Вершинин
А что показал сам Герасимов?
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16 час.
В С
Так значит были Корейцы ? А чего тогда скрывали ? Ну кому верить ?
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14 час.
Lev Konov
Что корейцы воевали в курской области, Герасимов уже не скрывает... А появилась эта информация, чтобы Макрон и Стармер не дремали)
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12 час.
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