Трамп не ответил на вопрос о готовности к переговорам с Путиным

Участник президентской гонки Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп отказался говорить, готов ли он вступить в переговорный процесс с лидером России Владимиром Путиным в том случае, если сможет стать главой государства.
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