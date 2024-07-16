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Трамп не ответил на вопрос о готовности к переговорам с Путиным

Трамп не ответил на вопрос о готовности к переговорам с Путиным

Участник президентской гонки Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп отказался говорить, готов ли он вступить в переговорный процесс с лидером России Владимиром Путиным в том случае, если сможет стать главой государства.

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