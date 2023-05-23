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В Турции заявили, что потери Украины в Артемовске обернутся для Зеленского «головной болью»

В Турции заявили, что потери Украины в Артемовске обернутся для Зеленского «головной болью»

Президент Украины Владимир Зеленский не стал прислушиваться к военным, которые предлагали отступить в Артемовске и пожертвовал огромным количеством живой силы.

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