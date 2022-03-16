Сергей Кущенко: «Отстранение российских клубов и аннулирование результатов противоречат всем регламентам международного спорта»

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко в интервью «Известиям» высказался о решении Евролиги отстранить все российские клубы от участия в турнирах под эгидой организации.

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