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Опасные манёвры такси во Владивостоке закончились жёсткой аварией (кадры)

Опасные манёвры такси во Владивостоке закончились жёсткой аварией (кадры)

Причины резкого перестраивания в крайнюю правую полосу не сообщаются, но на снятых очевидцем кадрах видно, что машина сначала хаотично двигается в левой части дороги, а потом резко смещается вправо, перерезая путь ехавшему рядом микроавтобусу.

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