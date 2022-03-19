Опасные манёвры такси во Владивостоке закончились жёсткой аварией (кадры)

Причины резкого перестраивания в крайнюю правую полосу не сообщаются, но на снятых очевидцем кадрах видно, что машина сначала хаотично двигается в левой части дороги, а потом резко смещается вправо, перерезая путь ехавшему рядом микроавтобусу.