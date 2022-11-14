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Поймут ли друг друга животные одного вида из разных стран?

Поймут ли друг друга животные одного вида из разных стран?

Отвечает Николай Паньков к. б. н., и. о. декана биологического факультета ПГНИУ Понимаем ли мы, люди, представители одного биологического вида и к тому же родившиеся в одной части света, друг друга? Рискну предположить, что не всегда и не во всем.

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