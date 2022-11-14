Поймут ли друг друга животные одного вида из разных стран?

Отвечает Николай Паньков к. б. н., и. о. декана биологического факультета ПГНИУ Понимаем ли мы, люди, представители одного биологического вида и к тому же родившиеся в одной части света, друг друга? Рискну предположить, что не всегда и не во всем.
Отвечает Николай Паньков к. б. н., и. о. декана биологического факультета ПГНИУ Понимаем ли мы, люди, представители одного биологического вида и к тому же родившиеся в одной части света, друг друга? Рискну предположить, что не всегда и не во всем.
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