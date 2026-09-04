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Татар-информ

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Челнинский борец Ранис Гилязетдинов стал чемпионом Игр кочевников в Бишкеке

Челнинский борец Ранис Гилязетдинов стал чемпионом Игр кочевников в Бишкеке

Спортсмен из Набережных Челнов Ранис Гилязетдинов завоевал золотую медаль на VI Всемирных играх кочевников в Бишкеке, сообщают «Челнинские известия».

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