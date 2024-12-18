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Россиянка описала подготовку к Новому году в США фразой «посмеемся и, может, задумаемся?»

Россиянка описала подготовку к Новому году в США фразой «посмеемся и, может, задумаемся?»

Российская путешественница Марина Ершова побывала в США и описала подготовку в Новому году в этой стране фразой «посмеемся и, может, задумаемся?» Своей историей она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

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