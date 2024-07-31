Госдеп: США могут открыть торговый коридор из Центральной Азии в обход России

В США рассматривают возможность открытия сухопутного торгового коридора из стран Центральной Азии на мировые рынки в обход России и Китая – через территории Армении и Азербайджана, заявил помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен, выступая в сенатском комитете по иностранным делам 30 июля.
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