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Карпин о матче с Таджикистаном: «Никогда не согласился бы играть на таком поле, если бы не ситуация в сборной. Слава богу, кроме Песьякова, никто не травмировался»

Валерий Карпин раскритиковал искусственное поле в Душанбе на матче с Таджикистаном (0:0). Главный тренер сборной России высказался в преддверии гостевой товарищеской игры с Узбекистаном, которая пройдет сегодня.

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