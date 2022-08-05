Dagens Media: «украинцы счастливы стать гражданами России» — шведскому ТВ досталось за «неправильный» сюжет из Херсона

Репортаж о ситуации в Херсоне обернулся скандалом для журналистов шведского телеканала SVT. На авторов программы поступило 25 жалоб в связи с тем, что они показали в эфире радость украинцев от получения российских паспортов, сообщает Dagens Media.
Репортаж о ситуации в Херсоне обернулся скандалом для журналистов шведского телеканала SVT. На авторов программы поступило 25 жалоб в связи с тем, что они показали в эфире радость украинцев от получения российских паспортов, сообщает Dagens Media.
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