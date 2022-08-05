Позитив для оптимистов

3 208 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Василевский
    Дбл Бдл...Газовая ловушка д...
  • Наталья Ушкалова
    Да сколько же можноВсерьез обсуждать какую то типа "гражданскую позицию "ШУТА ГОРОХОВОГО??? НУ , с каких пор клоун, в...«Не от большого у...
  • Ирина Витвицкая
    Всё хорошо,  идём вперёд  и на стройке и на фронте. Мы же РУССКИЕ,  а это многое значит!Не траты, а инвес...

Dagens Media: «украинцы счастливы стать гражданами России» — шведскому ТВ досталось за «неправильный» сюжет из Херсона

Dagens Media: «украинцы счастливы стать гражданами России» — шведскому ТВ досталось за «неправильный» сюжет из Херсона

Репортаж о ситуации в Херсоне обернулся скандалом для журналистов шведского телеканала SVT. На авторов программы поступило 25 жалоб в связи с тем, что они показали в эфире радость украинцев от получения российских паспортов, сообщает Dagens Media.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх