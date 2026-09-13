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Регионы России

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В Вологде задержаны более 30 подростков за кражу продуктов из супермаркета

В Вологде задержаны более 30 подростков за кражу продуктов из супермаркета

В Вологде полицейские задержали 31 несовершеннолетнего в возрасте от 9 до 16 лет по подозрению в краже продуктов питания из супермаркета на улице Пятина.

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