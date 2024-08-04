В Германии указали на отсутствие у Зеленского альтернативы переговорам

Welt: Зеленскому не оставили иного выбора, начинается подготовка к переговорам Ситуация становится все более безнадежной для украинской армии, в странах-союзницах расширяется пул политиков, которые начинают требовать больших уступок со стороны Киева.
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