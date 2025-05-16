Гол Свечникова выбил "Вашингтон" с Овечкиным из Кубка Стэнли

REUTERS/Geoff Burke-Imagn Images Хоккеисты "Каролины Харрикейнз" выиграли у "Вашингтон Кэпиталз" в пятом матче второго раунда Кубка Стэнли на выезде, выбив российского форварда Александра Овечкина из турнира.
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