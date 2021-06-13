Пиво можно не только пить: 7 способов нетрадиционного использования напитка

Редко какая вечеринка, пикник или просмотр футбольного матча в компании друзей обходятся без пива. Для таких случаев пенный напиток традиционно покупается в больших количествах и бывает, что после мероприятия остается недопитая банка или бутылка.
Редко какая вечеринка, пикник или просмотр футбольного матча в компании друзей обходятся без пива. Для таких случаев пенный напиток традиционно покупается в больших количествах и бывает, что после мероприятия остается недопитая банка или бутылка.
Свежие комментарии