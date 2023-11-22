Спортсмены Архангельской области завоевали четыре медали на международном турнире по пауэрлифтингу

Соревнования «Содружество Наций» прошли в Екатеринбурге и собрали более 300 спортсменов из России, Казахстана и Республики БеларусьСборная Поморья, которую тренируют мастер спорта России международного класса Антон Солодов и мастер спорта России Александр Евсеев, завоевала две золотые и две бронзовые награды.