Спортсмены Архангельской области завоевали четыре медали на международном турнире по пауэрлифтингу

Соревнования «Содружество Наций» прошли в Екатеринбурге и собрали более 300 спортсменов из России, Казахстана и Республики БеларусьСборная Поморья, которую тренируют мастер спорта России международного класса Антон Солодов и мастер спорта России Александр Евсеев, завоевала две золотые и две бронзовые награды.
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