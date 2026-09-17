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Новости Липецка

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Елецкий суд прекратил дело за неуплату алиментов после примирения сторон

Елецкий суд прекратил дело за неуплату алиментов после примирения сторон

Долг по алиментам 54-летнего жителя Липецкой области составил 61,4 тыс. рублей. Стороны заключили медиативное соглашение.

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