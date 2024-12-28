Врач рассказала о правилах для минимизации вреда алкоголя для зубов

Заведующая ортодонтическим отделением научно-клинического центра EUROKAPPA clinic Виктория Радько 27 декабря рассказала о несколько правилах того, как минимизировать вред от алкогольных напитков для зубов.
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