Индия продолжит покупать российскую нефть, несмотря на новые санкции США, — МИД страны

Индийские власти заявили, что ради энергетической безопасности населения продолжат закупать ресурсы «у разных поставщиков», учитывая лишь изменения на мировом рынке.
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