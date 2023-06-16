Назван новый управляющий старейшего отеля Петербурга

Гранд-отель «Европа» перейдет в руки нового руководства. Управление пятизвездочным гранд-отелем «Европа» на Михайловской улице в Петербурге перешло менеджменту ООО «Европа Отель».
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