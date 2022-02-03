«Наверное, как-то дружить надо», — Сергей Пенкин рассказал о плохих отношениях с Пугачевой

Известный когда-то исполнитель Сергей Пенкин сейчас едва ли не забытый артист. Сам исполнитель постоянно жалуется на то, что куда бы он ни приехал выступать, в конечном итоге остается вырезанным из эфира.
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