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«Наверное, как-то дружить надо», — Сергей Пенкин рассказал о плохих отношениях с Пугачевой

«Наверное, как-то дружить надо», — Сергей Пенкин рассказал о плохих отношениях с Пугачевой

Известный когда-то исполнитель Сергей Пенкин сейчас едва ли не забытый артист. Сам исполнитель постоянно жалуется на то, что куда бы он ни приехал выступать, в конечном итоге остается вырезанным из эфира.

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