Зеленский назвал слова Макрона о возможном вводе контингента НАТО на Украину «хорошим знаком»

В одном из комментариев задан вопрос, зачем Украине войска НАТО, если, по словам Зеленского, армия потеряла лишь 31 000 человек.
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