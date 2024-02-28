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Военное обозрение

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Зеленский назвал слова Макрона о возможном вводе контингента НАТО на Украину «хорошим знаком»

Зеленский назвал слова Макрона о возможном вводе контингента НАТО на Украину «хорошим знаком»

В одном из комментариев задан вопрос, зачем Украине войска НАТО, если, по словам Зеленского, армия потеряла лишь 31 000 человек.

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