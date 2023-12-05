Терпение Москвы лопнуло: Японии вместо Курил показали атомную бомбу

Россия не будет продлевать договор со страной, которая официально находится в состоянии войны с нами с августа 1945-го Михаил Зубов Фото: Юрий Смитюк/ТАСС Материал комментируют: Александр Храмчихин Россия официально уведомила Японию о прекращении действия договора о ядерном ненападении и сотрудничестве в области сокращения атомных вооружений.