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Пороховницы опустели: Китай отказом продавать Европе хлопок «убивает» производство снарядов

Пороховницы опустели: Китай отказом продавать Европе хлопок «убивает» производство снарядов

Европейцы столкнулись с очередной проблемой напасть – оказалось, что нечем начинять снаряды. В Евросоюзе пытаются быстро нарастить их выпуск – с нынешних 300−400 тысяч в год до заявленных 1,5 миллиона, но для этого много чего не хватает.

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