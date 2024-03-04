Пороховницы опустели: Китай отказом продавать Европе хлопок «убивает» производство снарядов

Европейцы столкнулись с очередной проблемой напасть – оказалось, что нечем начинять снаряды. В Евросоюзе пытаются быстро нарастить их выпуск – с нынешних 300−400 тысяч в год до заявленных 1,5 миллиона, но для этого много чего не хватает.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии