Пороховницы опустели: Китай отказом продавать Европе хлопок «убивает» производство снарядов

Европейцы столкнулись с очередной проблемой напасть – оказалось, что нечем начинять снаряды. В Евросоюзе пытаются быстро нарастить их выпуск – с нынешних 300−400 тысяч в год до заявленных 1,5 миллиона, но для этого много чего не хватает.