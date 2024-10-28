Политологи рассказали о выгоде для России от победы Харрис или Трампа

Выборы президента США состоятся через неделю, 5 ноября. Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп на финишной прямой президентской гонки усилил свое положение, однако абсолютного преимущества пока нет — кандидат от демократов, вице-президент страны Камала Харрис также удерживает уверенные позиции.
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