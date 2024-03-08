Дорогие девочки, девушки и женщины!

<p style="text-align:justify"><strong>Наша редакция от всего сердца поздравляет очаровательную половину населения с Международным женским днём!</strong><br /> <br /> В этот праздник хочется искренне пожелать крепкого здоровья, негасимого счастья, мирного неба над головой.
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