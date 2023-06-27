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Кевин Пантер перейдет в «Барселону» (6 млн евро на 2 года)

Защитник Кевин Пантер подпишет контракт с «Барселоной». Как информирует Eurohoops, соглашение будет рассчитано на 2 года, за которые игрок получит 6 млн евро.

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