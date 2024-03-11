Быстрый кулич без дрожжей готовлю не только к празднику, но и просто так. Чтобы приготовить 14 порций праздничного хлеба, потратила всего час.

Пришла весна, а с ней и долгожданные праздники. Самый главный — это выпекание куличей. Когда мы были маленькими, то помогали замешивать тесто нашим бабушкам и мамам, а теперь настало время и самим научиться выпекать праздничный десерт.
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