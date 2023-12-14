В Тульской области 14 и 15 декабря объявлено метеопредупреждение из-за метели и снежных заносов

В Тульской области 14 и 15 декабря ожидаются снегопады, метели и сильный ветер. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону со ссылкой на Тульский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
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