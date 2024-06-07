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Новости экономики России

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Девелопер DOGMA планирует выйти на IPO в ближайшие два-три года

Девелопер DOGMA планирует выйти на IPO в ближайшие два-три года

Федеральный девелопер DOGMA, как заявляет пресс-служба компании, рассматривает возможность проведения IPO на Московской бирже в ближайшие два-три года, о чем рассказал президент компании Денис Морозов в ходе беседы с журналистом «РИА Новости» на Петербургском международном экономическом форуме.

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