Девелопер DOGMA планирует выйти на IPO в ближайшие два-три года

Федеральный девелопер DOGMA, как заявляет пресс-служба компании, рассматривает возможность проведения IPO на Московской бирже в ближайшие два-три года, о чем рассказал президент компании Денис Морозов в ходе беседы с журналистом «РИА Новости» на Петербургском международном экономическом форуме.
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