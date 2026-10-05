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Индустрия «неполживости»: как создаются мифы о преследованиях в России

Индустрия «неполживости»: как создаются мифы о преследованиях в России

Из жизни политических насекомых. До последнего времени мало кто и ведал о существовании муниципальной депутатши от британской Либерально-демократической партии Ксении Максимовой.

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