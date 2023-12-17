Spotify официально прекратил работу в России через 9 лет после создания юрлица

Согласно информации из Единого государственного реестра юридических лиц, единственное юридическое лицо, представляющее стриминговый музыкальный сервис Spotify в России, прекратило свою деятельность и было ликвидировано с 14 декабря.
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