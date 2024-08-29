Найден неожиданный побочный эффект кофе

Даже одна чашка эспрессо увеличивает склонность людей к совершению импульсивных покупок. Таким наблюдением поделилось Британское психологическое общество (BPS) в своем аккаунте в TikTok, пишет издание Daily Mirror.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии