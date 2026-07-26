Квалификация Лиги Европы, лёгкая атлетика, США — Китай и теннис

Насыщенное 23 июля: четвертьфиналы волейбольной Лиги наций, Рублёв в Эшториле, Миранчук в МЛС, а также матчи «Карабаха» и «Бенфики»! ✅ ⚽️ 3:15: «Шарлотт» — «Атланта Юнайтед», МЛС — 2:2 США — Major League Soccer .
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