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Не только о футболе

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Квалификация Лиги Европы, лёгкая атлетика, США — Китай и теннис

Квалификация Лиги Европы, лёгкая атлетика, США — Китай и теннис

    Насыщенное 23 июля: четвертьфиналы волейбольной Лиги наций, Рублёв в Эшториле, Миранчук в МЛС, а также матчи «Карабаха» и «Бенфики»!   ✅ ⚽️ 3:15: «Шарлотт» — «Атланта Юнайтед», МЛС — 2:2 США — Major League Soccer .

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