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SPLETNIK

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Бьянка Цензори повторила свой скандальный "голый" образ с премии "Грэмми"

Бьянка Цензори повторила свой скандальный "голый" образ с премии "Грэмми"

Канье Уэст и Бьянка Цензори продолжают отдыхать на Ибице, где уже посетили несколько вечеринок. 49-летний рэпер показал в соцсетях, в чём его 31-летняя жена пришла в легендарный ночной клуб DC-10.

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