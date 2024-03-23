Наблюдается активизация ЦИПСО Украины после вчерашних событий в Подмосковье

Вчерашние события в подмосковном Красногорске, где был атакован ТРЦ «Крокус Сити Холл», привели к вполне ожидаемой активизации агентов украинского ЦИПСО (Центр информационно-психологических операций ВСУ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии