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Семейными столицами РФ в 2027 году станут Нижний Новгород и Южно-Сахалинск

Семейными столицами РФ в 2027 году станут Нижний Новгород и Южно-Сахалинск

Нижний Новгород и Южно-Сахалинск определены семейными столицами России на 2027 год. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, пишет РИА Новости.

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