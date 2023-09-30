В Конгрессе США начали расследование из-за сработавшей по вине демократа тревоги

Комитет по административным вопросам Палаты представителей Конгресса США инициировал расследование после того, как член Демократической партии Джамал Боуман включил пожарную сигнализацию во время обсуждения проекта о продлении финансирования федерального правительства.
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