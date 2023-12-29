Татьяна Монтян: ​Вместо мира Зеленский и Ко решили «повоевать»

Путин на переговорах в Стамбуле, которые проводились в марте-апреле 2022 года «действительно хотел достичь мирного урегулирования с Украиной», заявил экс-замглавы МИД Украины Александр Чалый, который входил в переговорную группу со стороны Украины.
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