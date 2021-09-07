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Врач сообщил об угрозе появления микст-инфекций коронавируса и гриппа

Врач сообщил об угрозе появления микст-инфекций коронавируса и гриппа

Необходимость прохождения сезонной вакцинации от гриппа на фоне распространения коронавируса обусловлена риском возникновения так называемых микст-инфекций — синтеза двух заболеваний, который выльется в сильную нагрузку на человеческий организм.

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