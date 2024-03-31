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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Шойгу потребовал от работников оборонного завода в Алтайском крае пахать в три смены

Шойгу потребовал от работников оборонного завода в Алтайском крае пахать в три смены

Министр обороны проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях ОПК региона Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе визита в Алтайский край призвал работников местного оборонного предприятия "пахать в три смены".

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Шойгу сказал недоумевая, что там война, а здесь этого не понимают как и в других где он был. Всё ещё идёт СВО, но по сути война с НАТО и США. Давно пора издать Законы военного времени и кончать с расхлябанностью и коррупцией. Однако власть как , всегда отстаёт и на этом много теряет. Возможно и теракта бы не было с контролем на въезд и выезд.
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