Шойгу потребовал от работников оборонного завода в Алтайском крае пахать в три смены

Министр обороны проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях ОПК региона Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе визита в Алтайский край призвал работников местного оборонного предприятия "пахать в три смены".
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