Шойгу потребовал от работников оборонного завода в Алтайском крае пахать в три смены

Геннадий Бережнов

Шойгу сказал недоумевая, что там война, а здесь этого не понимают как и в других где он был. Всё ещё идёт СВО, но по сути война с НАТО и США. Давно пора издать Законы военного времени и кончать с расхлябанностью и коррупцией. Однако власть как , всегда отстаёт и на этом много теряет. Возможно и теракта бы не было с контролем на въезд и выезд.