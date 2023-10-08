Военный эксперт Литовкин: ПВО Израиля не справилась с ударом из-за числа ракет

Военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин заявил в разговоре с газетой "Известия", что система противовоздушной обороны (ПВО) "Железный купол" Израиля не справилась с ракетным ударом со стороны сектора Газа, поскольку не предназначена перехватывать большое количество снарядов.