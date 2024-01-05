В Миллеровском районе продолжается Всероссийская акция «Елка желаний»

Акцию, впервые стартовавшую на нашей территории в преддверии Нового 2024 года, реализует местное отделение Российского движения детей и молодежи «Движение Первых» при активном содействии партии «Единая Россия».
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