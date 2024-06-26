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Удар по Севастополю: ответное слово за Россией

Удар по Севастополю: ответное слово за Россией

Камни с небес Кто считает американцев своими врагами? На этот тривиальный вопрос каждый ответит по-своему, но ясно одно – неприятелей у Вашингтона достаточно.

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