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Тарасова прокомментировала решение ISU продлить отстранение россиян

Тарасова прокомментировала решение ISU продлить отстранение россиян

Татьяна Тарасова, заслуженный тренер СССР по фигурному катанию, резко высказалась по поводу решения Международного союза конькобежцев (ISU) продлить отстранение спортсменов из Российской Федерации от участия в соревнованиях под своей эгидой.

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