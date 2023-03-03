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Снимки победителей конкурса «Фотограф года в мире природы 2022»

Снимки победителей конкурса «Фотограф года в мире природы 2022»

©Jens Cullmann Леопард лезет на дерево в Кении / ©Thomas Vijayan  Пара фламинго пролетает над озером Магади в Кении / ©Silke Hullmann Красные клещи лазают по паутине в Куч-Бехаре, Индия / ©Anirban Dutta Тюлень запутался в рыболовной сети на острове Дюна, недалеко от Гельголанда, Германия / ©Alex Pansier Креветки-арлекины устроились на голубой морской звезде в проливе Лембех, Индонезия / ©Adriano Morettin Красноклювый буйволовый скворец отдыхает на бородавочнике в Зиманге, Южная Африка / ©Tamas Aranyossy Ласточка скользит по поверхности воды в Национальном парке Кишкунсаг в Венгрии / ©Li Liu Японские макаки на острове Авадзи / ©Hidetoshi Ogata Африканский слон пытается замаскироваться за слишком маленьким кустом в частном заповеднике Маратаба, национальный парк Маракеле, Лимпопо, Южная Африка / ©Staffan Widstrand Скорпион копается в песке недалеко от Раджастхана, Индия / ©Sitaram Raul Прыжки антилоп гну на переправе через реку Мара в Кении / ©Artur Stankiewicz .

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