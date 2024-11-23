Китай подготовил достойный ответ Bentley и Maybach: подробности и фото

Флагманский седан , ранее известный под индексом L1, представленный на автосалоне в Гуанчжоу, заявляет о серьезных намерениях конкурировать с такими гигантами, как Bentley и Mercedes-Maybach, не только на внутреннем рынке, но и за его пределами, в том числе и в России.