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За рулем

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Китай подготовил достойный ответ Bentley и Maybach: подробности и фото

Китай подготовил достойный ответ Bentley и Maybach: подробности и фото

Флагманский седан , ранее известный под индексом L1, представленный на автосалоне в Гуанчжоу, заявляет о серьезных намерениях конкурировать с такими гигантами, как Bentley и Mercedes-Maybach, не только на внутреннем рынке, но и за его пределами, в том числе и в России.

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