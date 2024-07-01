В Москве пройдет мультижанровое шоу к 90-летию со дня рождения Георгия Гараняна

В Москве состоится мультижанровое шоу с музыкой Георгия Гараняна. Представление с симфоническим оркестром и акробатическими трюками пройдет 15 августа, к юбилею звезды российского джаза, передает ТАСС со ссылкой на вдову музыканта Нелли Закирову.
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