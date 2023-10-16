Присосались как пиявки - Народ дал ответ Урганту и его отцу

Elena Dmitrieva

Миллион за эфир этой пошлости? Кто решил, что россияне готовы платить столько? Теперь понятна причина такого самодовольства этого прощелыги. Почему не разбираются с теми, кто оплачивал эти гонорары из государственной казны? То, что в результате этот хлыщ предал страну, сделавшую его популярность и богатство, уже не удивляет. Откуда в ничтожестве благодарность?? Старый еврейский папа страдает, что кормушка захлопнулась, вот и расчехлился. Он сам вообще никто и звать никак.