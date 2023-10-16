Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Присосались как пиявки - Народ дал ответ Урганту и его отцу

Присосались как пиявки - Народ дал ответ Урганту и его отцу

6 октября на популярном портале aif.ru появилась публикация под названием «Раскормили дармоедов», вызвавшая огромный резонанс среди читателей.

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Комментарии
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Elena Dmitrieva
Миллион за эфир этой пошлости? Кто решил, что россияне готовы платить столько? Теперь понятна причина такого самодовольства этого прощелыги.  Почему не разбираются с теми, кто оплачивал эти гонорары из государственной казны? То, что в результате этот хлыщ предал страну, сделавшую его популярность и богатство, уже не удивляет. Откуда в ничтожестве благодарность?? Старый еврейский папа страдает, что кормушка захлопнулась, вот и расчехлился. Он сам вообще никто и звать никак.
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